Paolo Cannavaro: “Sogno lo scudetto, quest’anno il Napoli è partito per vincere”

Nel corso della trasmissione ‘L’InFedele’ su Televomero è intervenuto l’ex difensore del Napoli Paolo Cannavaro: “Abbiamo un sogno nel cuore da diversi, sullo scudetto del Napoli. In passato mi sono anche esposto, perché secondo me rispetto agli altri anni quest’anno non c’è una squadra come la Juve superiore a tutte le altre. In questo campionato c’è tanto equilibrio ed è il classico anno dove può vincere chiunque delle squadre lì davanti. Il Napoli ha dimostrato di essere partito per vincere.

Koulibaly? Sono anni che fa vedere quel qualcosa che si vede in pochi giocatori. Quell’essere difensore che ha fatto la differenza per lui e per il Napoli in tante occasioni”.