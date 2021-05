Pasqualin: "Mourinho alla Roma come un'apparizione mariana. Ora Sarri torna in gioco per il Napoli"

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’avvocato Claudio Pasqualin.

"Mourinho alla Roma? E’ come se fosse apparsa la Madonna sulla collina di Monte Mario, per i tifosi della Roma è cambiato il mondo, dall’Inferno sono risaliti immediatamente in Paradiso. E’ un colpo mediatico, certo i Friedkin hanno anche sottoscritto un contratto lungo col tecnico portoghese.

Spezia-Napoli? L’atteggiamento dello Spezia sarà quello abituale di questa squadra, si adatterà all’avversario seguendo il copione che Italiano detta in settimana. E’ una partita che sfugge ai pronostici, il Napoli se vuole arrivare alla Champions non c’è dubbio che deve vincere.

Chi allenerà il Napoli? Con Mourinho alla Roma si è un po’ scombussolato il toto allenatori, ora Sarri potrebbe tornare in gioco per il Napoli".