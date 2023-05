Pavan: "La Juve ha perso 50mln con la Champions, ecco come li recupererà"

Intervenuto durante la trasmissione SìCafé, Massimo Pavan ha analizzato così le ultime vicende in casa Juventus

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto durante la trasmissione 'SìCafé' su Sportitalia, Massimo Pavan ha analizzato così le ultime vicende in casa Juventus: "La società bianconera ha vissuto una situazione spiacevole, alcune imputazioni hanno poco a che fare con la giustizia sportiva. Inoltre, altre società sono state coinvolte ma le sentenze non sono state eque. Per quanto riguarda il campo, la Juventus farà delle operazioni in uscita: bisognerà tagliare il monte ingaggio. I bianconeri perderanno circa 50 milioni senza la Champions, bisognerà recuperarli appunto sugli ingaggi":