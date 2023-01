Pavarese: "Caso Osimhen? Vogliono destabilizzare, ma Giuntoli e ADL non ci cascheranno"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli: "Sull'onda emotiva di quanto accaduto alla Juventus, si cerca a tutti i costi di cercare analogie anche con altri club, tra cui il Napoli. Mal che vada, il Napoli può rischiare un'ammenda, ma a livello di punti in classifica non credo si possa arrivare ad una penalizzazione. Adesso si cerca in tutti i modi di destabilizzare l'ambiente azzurro, di creare delle crepe nel gruppo di Luciano Spalletti.