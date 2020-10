Pazienza: "Bakayoko fondamentale. Si a Osimhen-Petagna, ma non dall'inizio"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex centrocampista del Napoli, Michele Pazienza: “L'acquisto di Bakayoko è stato assolutamente fondamentale soprattutto alla luce dell'adozione del nuovo sistema di gioco. E' stato un acquisto mirato, nel 4-2-3-1 era necessario avere un giocatore con quella forza fisica in mezzo al campo. Fabian ora si sente più sicuro avendo meno compiti difensivi e avendo un compagno di reparto adatto a quel tipo di gioco. Come ha fatto a Benevento Gattuso può cambiare sistema in corso, mi piace la coppia Osimhen-Petagna ma non dall’inizio. Ci sta benissimo l’impiego dei due attaccanti quando ci vuole fisicità nell’area di rigore. Domani giocherei con Politano, è più bravo a saltare nell’uno contro uno e ti crea la superiorità numerica, il Napoli ha bisogno di questo in questo momento".