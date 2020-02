Pazienza esalta Demme: "Dà equilibrio e detta i tempi, è un ottimo acquisto"

L'ex centrocampista del Napoli Michele Pazienza ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli le prestazioni di Diego Demme: "Sta dando tanto al Napoli. Non lo conoscevo bene. Dà equilibrio e detta i tempi della squadra. Ottimo acquisto. Demme riesce ad abbinare le due fasi in modo eccezionale. Fa sia la fase di possesso che di non possesso. In una squadra che lotta per i vertici un giocatore così deve esserci"