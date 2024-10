Pazzini: "Napoli? Vedo un grande cammino, Conte sa incidere e non ha le coppe"

Giampaolo Pazzini, direttamente da Viareggio dove è presente per la Padel Pro Am Cup, ha parlato in esclusiva ai microfoni di TMW: "Non c'entro niente con l'evento fatto per i campioni del mondo del 2006 ma sono molto contento di essere qui. Era tanto che non vedevo toni e sono felice. Quello del Mondiale è sempre stato un grande gruppo e questa è stata una delle cose che ha inciso per il grande successo".

Il Napoli è primo. Cosa ne pensa?

"Non poteva essere quello dello scorso anno. Conte riesce sempre a incidere e ha il vantaggio di non giocare le coppe. Per adesso vedo un grande cammino".