Pecci: "Napoli fa risultato quando aspetta, ha difficoltà a proporre. Il Toro mi ha sorpreso!"

Eraldo Pecci, ex calciatore del Napoli e del Torino, è intervenuto al microfono di Radio Crc nel corso della trasmissione 'Il Sogno nel Cuore': “Il Napoli è in linea, ha sbagliato le ultime due, ma anche le altre avranno delle difficoltà, non pensate che le milanesi siano irraggiungibili. Problemi Gattuso? La squadra non va da nessuna parte se ha bisogno che l'allenatore gli dica quando rientrare o quando puntare. Giro palla lento? Il Napoli i risultati li ha raggiunti aspettando dietro l'avversario, vedete anche la Coppa Italia, senza lasciare spazi per ripartire. Quando devi imporre gioco, vai più in difficoltà, ma niente è perduto.

Mi ha stupito dalla prestazione del Toro, perché da tempo stava giocando il peggior calcio d’italia. È una squadra che subisce, che non sa impostare il giusto atteggiamento in campo. I problemi del Torino non sono finiti ma spero che sia stato un punto di inizio. Chiaramente vorremmo vedere sempre la squadra del cuore con i giocatori al top, ma non può essere sempre così".