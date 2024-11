Pecci: “Rigore su Politano a Empoli meno evidente di quello assegnato all’Inter”

vedi letture

Eraldo Pecci, ex azzurro e opinionista, è intervenuto ai microfoni di 'Marte Sport Live', in onda su Radio Marte

Eraldo Pecci, ex azzurro e opinionista, è intervenuto ai microfoni di 'Marte Sport Live', in onda su Radio Marte: “Dopo il pari con l’Inter il Napoli ha conquistato ulteriori certezze, del resto è la più seria candidata a lottare con l’Inter per lo scudetto, con i nerazzurri che sono i favoriti per l’organico che hanno. Non ho condiviso le polemiche arbitrali innescate da Conte, perchè il rigore che il Napoli ha avuto ad Empoli, ad esempio, era meno evidente di quello poi assegnato all’Inter. Voglio dire, con questo, che il Napoli è forte di suo, credo che una squadra forte non debba farsi distrarre dagli episodi o dalle questioni arbitrali.

Per quanto riguarda Napoli-Roma, la saggezza di Ranieri porterà ad alcuni vantaggi in casa giallorossa, visto che a Roma c’era il marasma assoluto. Capisco anche la scelta di Claudio, che pur non avendo più nulla da dimostrare e tutto da perdere, ha scelto di tornare perchè è innamorato di quella piazza.

Lukaku? Conte lo ha voluto fortemente perchè lo conosce meglio di tutti, ultimamente è fuori forma, forse è ancora pesante, ma penso che alla fine della giostra i conti torneranno sempre. Intendo dire che il curriculum del calciatore è una garanzia assoluta: ha sempre segnato molto e anche questa volta segnerà i suoi rigori”.