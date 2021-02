Pedullà: "Alcuni tromboni a Napoli hanno inquinato e destabilizzato l'ambiente"

Nel corso di Ne parliamo il lunedì su Canale 8, il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato dell'ambiente partenopeo: "A Napoli alcuni hanno inquinato l'ambiente, hanno destabilizzato. I tromboni hanno inquinato tutto. Anche dopo una vittoria contro la Juventus che solitamente era accolta in un certo modo, me l'avete insegnato in 25 anni che vengono qui a fare trasmissioni. Anche questa ora non viene accolta come andava fatto. Report gara? Riportano il report senza tiri in porta, poi però non lo riportano dopo il Genoa oppure vanno comunque contro l'allenatore perché ne hai fatti 20 di tiri senza vincere".