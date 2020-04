Perinetti ai calciatori: "Taglio stipendi gesto doveroso in un momento storico drammatico"

Giorgio Perinetti, ex dirigente del Napoli, è intervenuto a Canale 21: "Il taglio stipendi è un gesto doveroso che i giocatori devono fare per essere partecipi di un momento storico drammatico. Non era possibile trovare un accordo tra Lega e Aic visto che comunque sono le società a dover decidere. Ci sta che al momento ci siano delle schermaglie per trovare l'accordo. Spero, come tutti, che si possa tornare a giocare se ci sono le condizioni, premessa che è d'obbligo. Ovviamente non decide nessuno se non il virus".