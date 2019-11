Perinetti sta con ADL: "Giusto toccare le tasche dei calciatori, ne va della credibilità del Napoli"

Giorgio Perinetti, ex dirigente del Napoli tra le tante squadre della sua carriera, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “La società non può tacere ciò che è accaduto perché ne va della credibilità del Napoli. È ovvio che toccare le tasche dei calciatori fa bene perché se uno è professionista nel diritto non può essere principiante nel dovere. Ma è chiaro che bisogna avere buonsenso. La Champions League è importante e non bisogna fallire il quarto posto”.