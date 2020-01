Perugia, Goretti: "Napoli a fine ciclo, noi avremo un'assenza importante"

Roberto Goretti, direttore dell'area tecnica del Perugia, alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Napoli è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Non mi aspettavo un Napoli così lontano dalla vetta, c'è un organico di gran qualità, ma forse è arrivata la fine del ciclo. Ci sono momenti in cui ti gira male, per cui vedo un periodo di transizione. Noi abbiamo sbagliato qualcosa, c'è stato un infortunio importante come quello di Angella, ma siamo sesti e non è andato tutto storto".