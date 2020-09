Pescara, Valdifiori: "A Napoli un anno bellissimo! Sfida difficile, azzurri tra i migliori in Europa"

C'è anche Mirko Valdifiori tra i convocati di Massimo Oddo per la sfida che vedrà di fronte il Pescara proprio contro il Napoli. Di fatto il centrocampista sarà uno degli ex in campo, anche se non è la prima volta che incontra il Napoli, come racconta lo stesso Valdifiori al sito ufficiale del club abruzzese: "Non è la prima volta che torno a Napoli da ex, è già successo con le maglie di Torino e della Spal, domani lo farò con quella del Pescara è sarà senz’altro piacevole. Lì ho vissuto un bellissimo anno, tra l’altro facendo l’esordio in Europa League, ho ancora tanti amici che vi militano. In quelle squadre ci sono sempre tanti campioni per me, che venivo da Empoli, ritrovarmi in un gruppo del genere è stato bellissimo. Ma ora penso al Pescara e mi concentro solo su quella che per noi sarà la prima tappa di avvicinamento al campionato. Sfida difficilissima, contro una delle squadre migliori d’Italia e forse d’Europa, però andremo lì con convinzione e cercheremo di fare la partita, mettendo in campo quei concetti che ci ha trasmesso Oddo in questi primi giorni di lavoro”.

