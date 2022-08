Petagna: "ADL, Giuntoli e Spalletti volevano restassi. Ma quando chiamano Berlusconi e Galliani..."

Andrea Petagna, attaccante appena passato al Monza, ha fatto un primo bilancio nel corso di un'intervista concessa al Corriere dello Sport

Andrea Petagna, attaccante appena passato al Monza, ha fatto un primo bilancio nel corso di un'intervista concessa al Corriere dello Sport: "Adesso le grandi non stanno lasciando niente alle altre, ma nel girone di ritorno, quando i punti peseranno ancora di più, magari… Sono convinto per esempio che al ritorno qua a Monza il Napoli faticherà molto di più per batterci".

Dubbi sulla decisione di lasciare Napoli? "A Napoli ho vissuto due anni incredibili e stavo bene. Se non mi avessero cercato Berlusconi e Galliani, sarei rimasto perché De Laurentiis, Giuntoli e Spalletti volevano che restassi. Quando ti chiamano Berlusconi e Galliani, non si può dire di no".

Se ripensa all’esperienza in azzurro, ha dei rammarichi? "Lo scudetto che non abbiamo vinto lo scorso anno è il rimpianto più grande perché avevamo un allenatore bravissimo e una rosa forte. Purtroppo è andata così".

Come sta fisicamente? "La prima parte del ritiro con il Napoli è andata molto bene, la seconda un po’ meno perché avevo nella testa… il Monza e questa scelta mi ha condizionato. Con il mio fisico, due anni nei quali non ho avuto continuità di impiego mi hanno fatto perdere il ritmo gara e in questi primi match da titolare con la mia nuova squadra non sono stato al top. Purtroppo ho bisogno di qualche altro allenamento e di qualche altra partita…".