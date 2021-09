Petagna e la voglia di Napoli: “Me la posso giocare con gli altri. Non vedevo l’ora di segnare!”

L'attaccante del Napoli Andrea Petagna, nel corso dell'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, tra i tanti argomenti trattati ha espresso anche tutta la sua voglia di giocare in maglia azzurra. Il centravanti è carico in vista di questa stagione: "Gol contro il Genoa? Ero felice e quasi convinto che sarei rimasto a Napoli. Sono certo che me la posso giocare e posso fare bene. Mi gioco le mie carte. Avevo tanta voglia di segnare, giocare e fare gol. L’ultima partita l’anno scorso l’ho giocata a febbraio. Volevo dimostrare di poter giocare in questa squadra e farò di tutto per fare del mio meglio. Ho un fisico per il quale ho bisogno di giocare per entrare in condizione, spero di potermi ritagliare il mio spazio".