Pià: "Il Napoli se la gioca con l'Inter. Ha trovato un grande allenatore"

Inacio Pià, ex attaccante di Atalanta e Napoli si sofferma sugli impegni europei delle due squadre. Si parte dall'Atalanta impegnata con l'Olympiacos: "E sempre una partita importante che si gioca Europa - dice a Tuttomercatoweb.com - i bergamaschi arrivano da una grande prestazione con la Juve e vogliono andare avanti nella competizione. Da capire come arriva a questo appuntamento la squadra di Gasperini a livello fisico".

Napoli-Barcellona: sensazioni?

"50 e 50. Il Napoli viene da un'ottima prestazione con l'Inter; il Barca sta rivoluzionando la squadra e non è più quello degli ultimi anni ma è sempre un avversario di prestigio. La calma e la gestione dei 90 minuti faranno la differenza anche per il il ritorno"

Come se la giocherà il Napoli?

"Ha tutto per far bene, il Barcellona ripeto è di livello, ma il Napoli ha trovato un grande allenatore, sa giocare anche in contropiede con Osihmen. Devono aspettarli un po' e far male agli avversari con Osimhen".

E la lotta scudetto?

"E' un anno bello. Sono tutte lì e il Napoli deve crederci: con i recuperi di Koulibaly e Osimhen e avendo una rosa competitiva se la devono giocare fino in fondo anche se come struttura e cattiveria l'Inter pare un gradino sopra gli altri"