Pillon: "Conte ha fatto bene a lasciare andare Kvara. Napoli a immagine sua"

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto il tecnico Giuseppe Pillon: “Si vede il lavoro che ha fatto Conte, dal punto di vista caratteriale e tecnico, è una squadra a sua immagine, ora faranno qualche acquisto e bisogna dire che non fare le coppe europee è un vantaggio. So come lavora, so che prepara benissimo la squadra, specialmente verso aprile sarà un vantaggio enorme. Calciatori scontenti? Io faccio andare via chi non ha stimoli o non ha le motivazioni giuste. Kvara avrà avuto i suoi motivi per andare via e credo che anche Conte abbia preferito non trattenerlo“.

Sul confronto tra i due allenatori di Napoli e Juventus: “Conte è andato sicuramente al di là delle aspettative, mentre per quel che riguarda Thiago Motta bisogna dire che lui ha più possesso palla, poche verticalizzazioni, preferisco sicuramente Antonio Conte“.

Sulla lotta Scudetto: “Non bisogna sottovalutare l’Atalanta, che sta facendo un ottimo lavoro. Può dar fastidio, Inter e Napoli non devono sentirsi sicure, anche la Dea può fare un filotto di vittorie“.