Pirlo raccontò gli allenamenti di Conte: "A qualcuno serviva il ghiaccio, ad altri la barella..."

Andrea Pirlo, ex centrocampista della Juventus di Antonio Conte, oggi allenatore della Sampdoria, qualche mese fa raccontò gli allenamenti del tecnico salentino. Intervenuto al Festival dello Sport organizzato da La Gazzetta dello Sport, Pirlo si espresse così, raccontando un aneddoto molto divertente:

"C'erano 40 gradi e in uno degli allenamenti, all'ultima corsa, ci aveva fatto correre in mutande, senza maglie e pantaloncini perché erano bagnati e pesavano. Alla fine a qualcuno hanno dovuto mettere il ghiaccio, qualche altro è stato riportato dentro in barella. Allora il mister ha cominciato a correre per vedere come fosse la situazione clima, dopo un minuto s'è fermato e disse che avevamo ragione".