Pistocchi: "Il problema dell’anno scorso erano gli interpreti, ora si è visto"

Oggi su Radio CRC è intervenuto il giornalista Maurizio Pistocchi. Di seguito le sue parole: "Qual è stato l’abito vestito dal miglior Napoli di tutti i tempi? A parte quello di Maradona che si poggiava sulle qualità del talento argentino. Il Napoli dal 2018 con l’arrivo di Sarri ha avuto un’identità ben precisa: una squadra che palleggiava, aveva più possesso palla e faceva più tiri in porta di tutti. I numeri dicono che questo atteggiamento, che partiva da una disposizione difensiva a 4, ha fruttato negli anni due secondi posti, un terzo posto e uno scudetto. Una squadra costantemente ai vertici del campionato italiano e indicata da tutto il mondo calcistico europeo come un esempio da seguire.

L’anno scorso è successo che molti giocatori volevano monetizzare la stagione dello scudetto e quindi si aspettavano dei rinnovi di contratto importanti. A quel punto le strade erano due: o si cedevano i giocatori o gli si aumentava il contratto. Invece, si è agito trattenendo giocatori scontenti. Nonostante questo, l’anno scorso il Napoli è stata la squadra che ha fatto più tiri in porta ed ha avuto più possesso palla. Nel complesso ha pagato una serie di errori individuali, sia in attacco che in difesa. Quindi il problema era il gioco? No, erano gli interpreti, che hanno fatto una stagione sotto qualità e possibilità.

In questa situazione complessa, De Laurentiis ha pensato di prendere un allenatore a cui trasferire le responsabilità. Conte è un bravissimo allenatore con un’identità ben precisa: il 3-5-2 o 3-4-2-1, un tipo di gioco più fisico che qualitativo, uno stile più codificato con giocate precostituite, piuttosto che lasciato alla libertà di giocatori di qualità. Già nelle amichevoli avevo avuto qualche perplessità, ma ieri ho visto una delle più brutte partite del Napoli degli ultimi 5 anni.

Il primo tiro in porta del Napoli è arrivato al minuto ’35 con Lobotka, che ha avuto un’occasione importante, ma prima di questa il niente. Non voglio pensare che ci siano anche motivazione psicologiche. La conferenza stampa del giorno prima non mi è sembrato il modo ideale di preparare la prima di campionato.

Ad ogni modo, mi auguro che le cose vadano benissimo per il Napoli, per la simpatia che ho per la piazza partenopea".