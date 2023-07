Pjanic: "Con Osimhen e Garcia si può rivincere scudetto. Vi racconto un suo pregio..."

L'ex Juve e Roma, Miralem Pjanic, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport

L'ex Juve e Roma, Miralem Pjanic, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Garcia ama il 4-3-3, in Europa e in Italia ha sempre ottenuto ottimi risultati. Rudi ha molte qualità ed è abile a gestire il gruppo. È una scelta di continuità con Spalletti, che comunque è una perdita importante. Se resta Osimhen possono anche rivincere lo scudetto, perché no?

Giuntoli? È un grandissimo professionista. Quando giocavo in Italia, di Giuntoli si sentiva parlare poco, ma poi al Napoli arrivavano sempre giocatori semisconosciuti di talento. Questo dimostra la sua bravura. Sarà di aiuto per Allegri e per il club".