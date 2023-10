Pjanic elogia Garcia: "Ne è uscito, sostituire Spalletti in una piazza come Napoli è dura..."

Ai microfoni di Radio TV Serie A è intervenuto Miralem Pjanic, ex centrocampista fra le altre di Juventus e Roma e oggi allo Sharjah negli Emirati Arabi

Ai microfoni di Radio TV Serie A è intervenuto Miralem Pjanic, ex centrocampista fra le altre di Juventus e Roma e oggi allo Sharjah negli Emirati Arabi: "Ho sempre un po’ di nostalgia dell’Italia, ho passato 9 anni bellissimi lì e l’Italia per me è una seconda nazione. Ci sono state possibilità di tornare in estate, ma ho fatto questa scelta di stare qui. La Juve? C’era stato qualcosa l’anno prima, sarei tornato molto volentieri ma non è stato possibile, anche a causa del fattore economico".

Rudi Garcia dopo Spalletti al Napoli? "Rudi Garcia ha avuto un mese complicato, dove i risultati e qualcosa fuori campo non è stato facile da gestire. Però è uscito bene da questa situazione, ovviamente arrivare dopo Spalletti e lo scudetto, con la pressione di una piazza come Napoli, è un compito molto complicato ma allo stesso tempo la squadra è più o meno la stessa e Garcia conosce bene il 4-3-3 e gli auguro di riuscire a fare una buona stagione. Spalletti è uno molto diretto, non guarda mai al nome di un giocatore, guarda solo al campo, se sei bravo giochi. E quello è stato molto apprezzato all’epoca, quando eravamo a Roma, ci aveva affrontato tutti senza paura, ed è stato sempre corretto e giusto. Anche l’anno scorso al Napoli ha creato un rapporto con i giocatori ed è stato un fattore decisivo per lo scudetto".