Plastino ad Osimhen: "Parla apertamente del tuo futuro ai tifosi, magari in conferenza”

“Quella relativa al futuro di Osimhen sta diventando una vera e propria 'telenovela', come venivano chiamati certi programmi in passato. Speriamo – ha detto il giornalista Michele Plastino a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre' – che si arrivi presto alla conclusione delle trattative che riguardano il centravanti nigeriano.

Prima si sa come va a finire questa storia e meglio è, purché lo si sappia in maniera definitiva. Basta con presunte voci o rumor di mercato: vogliamo cose certe. Ad Osimhen dico: parla apertamente, senza social o 'ste cose ipocrite... Per rispetto di chi ti vuole bene, perché hai ricevuto tanto, non solo economicamente, da una città ospitale per natura, dovresti fare una dichiarazione, magari una conferenza stampa”.