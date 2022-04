Plastino: "Il dispiacere della piazza ci sta, ma non si può parlare di anno fallimentare"

"Un allenatore ci prova sempre, è facile col senno di poi per noi che non stiamo in panchina".

TuttoNapoli.net

Michele Plastino, noto giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Vorrei non dirlo, ma ritengo che la soluzione più probabile che per lo scudetto ormai sia diventata una corsa a due tra Milan e Inter. Ieri sera dopo la gara con la Roma ho pensato che ormai il mio sogno di vedere lo scudetto al Napoli sia finito, poi vedendo il calendario ho visto che nel prossimo turno ci saranno Inter-Roma e Lazio-Milan. Ogni giornata fa storia a sé, quindi in silenzio vediamo cosa succede.

E’ così importante Lobotka per il Napoli? Chi gioca in quel ruolo è quasi sempre determinante, mancando chi imposta il percorso di gioco viene meno e questo è un problema serio che coinvolge qualsiasi squadra. La Juve non va avanti perché è una vita che aspetta il nuovo Pirlo, nell’Inter Brozovic si è inserito in quel ruolo in maniera eccezionale, nel Milan piano piano sta arrivando Tonali.

Spalletti ha colpe? E’ uno che voleva far capire alla squadra che non bisognava avere paura, ha cercato di dare una mentalità facendo capire che non bisogna solo arroccarsi. Un allenatore ci prova sempre, è facile col senno di poi per noi che non stiamo in panchina.

La piazza di Napoli delusa per il mancato scudetto? Quando ti fai la bocca per l’obiettivo e manchi varie opportunità è ovvio il dispiacere, ma se il Napoli va in Champions non si potrà parlare di anno fallimentare”.