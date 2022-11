Plastino: "Un'eresia criticare Kim. C'è una squadra che eviterei agli ottavi"

Il giornalista Michele Plastino è intervenuto a Radio Marte

Il giornalista Michele Plastino è intervenuto a Radio Marte: "Le critiche sulla partita di ieri sono proprio per cercare il pelo nell'uovo. Meret portiere di grande talento che sta raggiungendo equilibrio e maturità forse non è amato dalla gente. Vediamo a fine anno quante parate decisive avrà fatto Meret, il giudizio su un portiere non può essere dato sul singolo episodio. Se fosse stato scarso il Napoli, non starebbe al primo posto in classifica. Quando i cross sono a uscire è difficile per un portiere intervenire. Mi sembra che Meret subisca critiche esagerate. Così come non è possibile criticare i cambi di Spalletti o mettere in discussione Kim che, tra l'altro, è uno dei pochi centrali guida che non si vedeva a Napoli dai tempi di Albiol. Criticare Kim è un'eresia. I prossimi potenziali avversari del Napoli in coppa sono tutti alla portata degli azzurri. Forse quella che eviterei per principio è il Borussia Dortmund perché è sinonimo di tradizione in Europa e ha un grande pubblico".