Politano a Sky: “Ci serve più precisione, puntiamo alle tre vittorie di fila"

Matteo Politano, esterno offensivo del Napoli scelto da Conte tra i titolari per la sfida delle ore 18 sul campo del Cagliari, ha così parlato a Sky Sport prima del match:

"Bisogna cercare la porta e fare gol... A parte gli scherzi mi serve più precisione, per me come per tutti. Oggi è uno step importante, possiamo fare tre vittorie di fila come non riusciamo da tanto tempo. Sappiamo dell'importanza di questa partita, soprattutto a livello mentale".