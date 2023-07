Politano su Garcia: “Si è presentato benissimo. Ora che siamo al completo ci farà capire il suo stile di gioco”

"Penso che quando saremo a completo e tutti quanti staremo bene per allenarci insieme, vedremo il mister su cosa lavorerà”.

Dal ritiro estivo del Napoli, l'attaccante esterno azzurro Matteo Politano ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Domani scenderemo in campo per la prima amichevole, anche se non siamo tantissimi è importante rimettere minuti nelle gambe, ritrovare le giuste posizioni e le giuste misure in campo. Anche se non sarà una grandissima partita a livello fisico e di intensità, sarà comunque importante fare gol e le giocate che ci chiede il mister”.

Su Garcia: “Il mister si è presentato benissimo, anche se non è stato semplice soprattutto i primi giorni che c’erano pochi ‘anziani’. Adesso che siamo al completo sicuramente il mister farà vedere le sue qualità e ci metterà in campo per farci capire il suo stile di gioco”.

Sugli allenamenti: “Come ho detto prima, siamo in pochi e abbiamo davvero lavorato poco con la palla. Abbiamo lavorato più a livello fisico, come è giusto che sia soprattutto nei primi giorni. Penso che quando saremo a completo e tutti quanti staremo bene per allenarci insieme, vedremo il mister su cosa lavorerà”.