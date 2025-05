Dazn, Parolo punge l’Inter: “Se rischi di fare due finali di Champions, devi vincere gli Scudetti…”

Marco Parolo, ex centrocampista della Lazio, ha parlato al podcast di Dazn della lotta scudetto tra Napoli e Inter: "Se l’Inter non dovesse vincere, dopo due finali di Champions, è un problema perché hai vinto un solo Scudetto. La Juventu che perse le finali però vinceva di base il campionato. Se vai in finale di Champions due volte in quattro anno significa che devi sempre vincere il campionato perché hai la rosa più forte. L’Inter al massimo a questo punto può arrivare a 83 punti, non è che lo perdi a 90, il Napoli di Sarri lo perse a 91.

Conte? Ora dice che dei secondi non si ricorda nessuno, ma fino a marzo parlava di stagione straordinaria, c’è un equivoco, ma già allora era candidato a vincerlo per il valore che riconosco a Conte”.