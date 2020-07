La roma, prossima avversaria del Napoli in campionato, crolla in casa con l'Udinese perdendo 2-0 con la squadar di Gotti. Prestazione preoccupante quella della squadra di Fonseca, che il patron James Pallotta commenta laconico ai microfoni de LaRoma24.it: "Come giudico la partita di oggi? Semplicemente vergognosa".