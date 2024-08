Ponciroli: "Napoli, e se Osimhen a sorpresa restasse?"

E' il momento de L'Editoriale a TMW Radio e a parlare dei temi del giorno è Fabrizio Ponciroli.

Napoli, come vede l'inizio di Conte:

"E' un valore aggiunto al nostro campionato. E' un grande catalizzatore ed è bello che sia andato al Napoli, ha riacceso l'entusiasmo della città. Sa esattamente cosa serve per tornare a competere ed è determinato. E' veramente una gran bella storia, macchiata dal caos Osimhen, che conoscendo Conte lo sta mandando fuori di testa. Non avere il tuo Lukaku e avendo uno ormai fuori, non è il massimo".

Come finirà la storia Osimhen?

"E' una situazione incresciosa che sta facendo danni a tutti. Osimhen è un calciatore che forse è stato valutato troppo. 130 mln di clausola rescissoria è stata una buona idea ma cattiva se pensi poi di cederlo, perché ha raffreddato tanti club. Un paio di anni fa sarebbe già da un'altra parte, ma oggi è difficile. Ma alla fine se dovesse rimanere, convinto, per un altro anno, sarebbe una tragedia? Quanto migliorerebbe con Conte? Ma deve convincersi lui, altrimenti no".