Pres. Benevento: "Il costo di un protocollo non può far buttare al vento una stagione"

Intervenuto davanti alle telecamere di Rete8, il presidente del Benevento Oreste Vigorito ha fatto il punto della situazione quando la ripresa sembra ormai sempre più prossima: "Siamo stati impegnati, moltissimo, con presidenti e Lega B, per provare a dare un senso a 10 mesi di sacrifici per tutti, era un dispiacere vanificare il tutto: dobbiamo continuare a giocare, anche noi abbiamo piacere a farlo. A Benevento c'era un momento magico, in tanti anni di presidenza non lo avevo mai vissuto, e non potevo pensare di chiuderlo in brutto modo: se è vero che stiamo per ripartire sono molto felice, più del riconoscimento che i miei colleghi mi danno. Mancano dieci gare e voglio giocarle. Noi non siamo obbligati a fare calcio, che per altro non è più quello del campetto in terra battuta o dei salesiani, ormai è un'impresa a tutti gli effetti, quindi si devono anche considerare gli esborsi che un'impresa può avere: si può davvero buttare a mare una stagione nella quale si è investito migliaia di euro per 100mila euro in più? Eventuali problemi vanno messi in conto".