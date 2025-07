Pres. Como: "Bisogna seguire modelli Napoli e Atalanta! 100mln spesi? Ma sui giovani..."

Il Como ha investito oltre 100mln di euro sul mercato per continuare a crescere nella massima serie. Ne ha parlato Mirwan Suwarso, 39enne manager indonesiano e presidente della società, a La Stampa. Di seguito alcuini stralci: "Puntiamo a costruire una squadra competitiva non solo per quest’anno ma per il futuro. 100 milioni son tanti? Non se si guarda al lungo termine. Abbiamo acquistato molti giovani. L’idea è aprire un ciclo e intanto valorizzarli. Il nostro obiettivo è diventare una società redditizia e una destinazione per il turismo calcistico, ma per fare ciò dobbiamo creare una squadra eccitante che cresca con calma. E che sia anche in grado di autofinanziarsi.

Dal punto di vista sportivo puntiamo alla Champions League? Nessuna ossessione, vogliamo che sia un processo naturale. L’Atalanta e il Bologna sono un esempio: alla lunga ridurremo i nostri investimenti, facendo in modo che sia un progetto sostenibile. Stiamo cercando di portare un nuovo punto di vista al calcio italiano? Il primo a farlo è stato De Laurentiis con il Napoli. Non abbiamo una città così grande, quindi dobbiamo cercare una strada diversa. Qui il brand è il lago di Como e ci concentriamo su quello. Bisogna seguire i modelli di business di Napoli, Atalanta e Bologna. Il Cagliari sta iniziando a farlo. Chi sono le mie favorite in campionato? Napoli, Roma e Inter. In Italia avete tre campionati: le sei più forti, quelle di metà classifica e chi sta in fondo".