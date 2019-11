Pres. Empoli: "Di Lorenzo il migliore del Napoli, per noi è motivo di orgoglio"

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, si è soffermato sulle relazioni tra il suo club e il Napoli nel corso dell'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli: "Tra noi e il Napoli c'è un gran rapporto e lo si vede dai tanti calciatori che gli abbiamo dato. L'ultimo è Di Lorenzo, che per noi è motivo di soddisfazione e orgoglio. Giovanni è cresciuto con noi. Inizialmente faceva il terzo centrale, poi ha iniziato a fare il terzino, è diventato decisivo in Serie B e poi anche in Serie A. Ora è un giocatore importante del Napoli, mi sembra il più positivo di questa prima parte di stagione".