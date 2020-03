Pres. Empoli: "L'obiettivo è terminare i campionati. Urge ragionevolezza"

Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva su come poter terminare i vari campionati bloccati dall'emergenza Coronavirus: "Si ipotizzano diverse soluzioni. La situazione diventerebbe difficile da gestire da un punto di vista economico se non si dovesse chiudere il campionato. L'obiettivo è concluderlo, ma ad oggi possiamo solo pensare a gestire al meglio il lavoro quotidiano. Qualcuno vorrebbe finire il campionato così, sarebbe mortificante da un punto di vista sportivo. Se ad aprile ci sono le condizioni per tornare ad allenarsi, bisogna farlo e cercare di chiudere la stagione anche al costo di arrivare a luglio. Speriamo ci sia un po' di ragionevolezza".

SULLA PASSATA STAGIONE - "Siamo retrocessi forse con la squadra più forte della nostra storia. Penso a Bennacer, Di Lorenzo, Traoré... Non meritavamo di scendere in Serie B, c'è un po' di rammarico. Contro l'Inter avevamo la partita in pugno".