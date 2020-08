Pres. L'Aquila: "Non vediamo l'ora di affrontare il Napoli, i calciatori sono euforici"

Stefano Marrelli, presidente de L'Aquila, nel giorno del triangolare contro il Napoli è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "I ragazzi sono euforici e vogliosi di scendere in campo per giocare contro il Napoli. Quest'anno noi faremo il campionato d'Eccellenza, abbiamo una squadra di primo ordine, per fare un campionato di vertice per provare a vincere. Osimhen? Non so se giocherà dal primo minuto, il campo riserva sempre sorprese. Vediamo ciò che succederà. L'Aquila viene da un contesto diverso e le cose vanno fatte con calma. Ora puntiamo a fare questo campionato con entusiasmo, a fine stagione vedremo a cosa potremo ambire. Al momento voliamo bassi".