Pressing, Cesari: “Non c’è uniformità di giudizio: Di Lorenzo e Politano sono stati colpiti”

Graziano Cesari, ex arbitro e moviolista Mediaset, nel corso della trasmissione 'Pressing' ha lamentato la mancanza di uniformità di giudizio da parte degli arbitri, partendo dall'episodio del rigore non concesso al Napoli contro il Monza per il pestone subito da Di Lorenzo sulla linea dell'area di rigore:

“Di Lorenzo chiede spiegazioni, vedete, proprio come noi. Il problema è la difformità di giudizio nella giornata arbitrale. Di Lorenzo subisce un pestone sulla linea dell’area di rigore. Su Politano Bondo colpisce la punta del piede dell’attaccante, senza mai colpire il pallone”