Pressing, Trevisani: "Ko inquietante. Se ne cambi 11 in Coppa, poi devi vincere. Lukaku? Un flop"

Il giornalista Riccardo Trevisani, nel corso della trasmissione Pressing su Mediaset, ha analizzato la sconfitta del Napoli contro la Lazio: "Questo è un ko brutto, mentre quello di Coppa Italia era già annunciato dalla formazione, ha fatto turnover totale cambiando tutta la squadra. E la squadra non era in campo: quando cambi tre-quattro giocatori la squadra regge, quando ne cambi undici è molto molto difficile.

Baroni pur cambiando aveva tenuto alcuni leader, come Rovella e Zaccagni. La partita di campionato è inquietante, perché m'aspetto che dopo averne cambiati undici il Napoli entri in campo e vinca la partita. Invece, non solo non l'ha vinta, ma ha fatto anche parecchia fatica. Provedel ha fatto una parata su McTominay e poi c'è la punizione di Kvaratskhelia, ma negli occhi ci rimangono più la traversa di Dele-Bashiru, il tiro di Isaksen o il gol. Quindi mi aspettavo molto di più dal Napoli, ma la verità è che la Lazio riesce a giocare bene, a difendere bene e ad andare in campo con giocatori offensivi. Flop Lukaku? Sta davanti la porta, fermo e viene anticipato da chiunque".