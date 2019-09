Prof. Albarella: "Napoli senza condizione? Ormai è un problema di chi ha tanti nazionali..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il professore Eugenio Albarella, preparatore atletico tra le altre ex Napoli e Juventus che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "La scarsa condizione fisica è la problematica di chi ha giocatori che competono su più fronti. Ormai il calendario internazionale è diventato molto difficile in quanto avendo in rosa giocatori di nazionalità diversa ti trovi ogni anno a contare le assenze in ritiro. A settembre ormai è tradizione avere anche per la nazionale italiana questo problema.



Tanti gol fatti ma anche subiti, sarà questo il trend? Questo lo potremmo sapere solo nelle prossime partite. Ci dovremmo aspettare un Napoli con una marcata mentalità offensiva però bisogna trovare un giusto equilibrio. Bisogna nella qualità essere compatti in fase difensiva.



Sono cambiate le metodologie? Oggi si va a valutare sul campo se quel tipo di esercitazione con la palla può accadere come situazione in mezzo al campo. Ma il miglior allenamento per un giocatore pra è la partita".

Tanti impegni logorano il fisico di un professionista? Nel calcio ogni tre giorni c'è massima competizione quindi bisogna lavorare sula specificità, non si ha il tempo di lavorare senza palla".