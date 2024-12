Prof. Trombetti: "Conte di buon umore alla festa di Natale. Ricordate che è uomo del Sud..."

Nel corso della trasmissione “Bordocampo – II Tempo”, sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Guido Trombetti, rettore emerito dell’Università Federico II: “Sia Juan Jesus che Rafa Marin hanno dato una pessima prova quando sono stati utilizzati. La cosa migliore è utilizzare Olivera perché ha gamba, finora è stato un titolare, alla fine Conte è un allenatore di livello mondiale e deciderà per il meglio. Comunque è una tegola che proprio non ci voleva, questa è la verità tetra“.

“Alla festa di Natale del Napoli c’è stata una bellissima atmosfera, pensavo di trovare un clima mogio per via dell’infortunio di Buongiorno. Serata molto bella, con tanta gente, c’erano anche Manfredi e De Luca. Conte? Sicuramente la vittoria di Udine ha messo tutti di buon umore, poi è chiaro che non fosse un contesto privato ma pubblico“.

“Non dimenticate mai che Conte è un uomo del Mezzogiorno“, conclude Trombetti, “noi ce lo immaginiamo come torinese doc ma ha l’empatia dei meridionali. Astuto? Non arrivi al top se non sei astuto e intelligente, è una conditio sine qua non. Si è mangiato anche bene, sembrava di essere ad un matrimonio, ero con Lorito, Barbieri e Nicola Lombardo. Disposizione tavoli? Lukaku con Anguissa, Meret con Turi, noi siamo ritornati bambini perché giravamo per i tavoli facendo foto“.