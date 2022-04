Pruzzo non crede nell'impresa della Roma a San Siro: "Giocarsi lo scudetto è un'altra cosa"

TuttoNapoli.net

Ospite di Radio Radio, Roberto Pruzzo parla così della sfida di oggi tra Roma e Inter, che risulterà decisiva per gli obiettivi di entrambe le squadre: "Le motivazioni oggi potrebbero essere decisive per l'Inter, giocarsi lo scudetto è un'altra cosa. La Roma è in salute e metterà in difficoltà anche i nerazzurri, ma la squadra di Inzaghi ha qualche chance in più"