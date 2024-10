"Questo posso dirlo", Trombetti svela retroscena su ADL al 45' di Napoli-Monza

Il professor Guido Trombetti domenica sera era seduto accanto a De Laurentiis al Maradona in occasione di Napoli-Monza. Ecco le sue parole a Canale 8: "Ho visto una bella partita da tifoso e non da competente. Quando il Napoli vince è sempre una bella partita. Spezzerei una lancia a favore di Lukaku che mi sembra in grande progresso. Lui ha questa doppia giocata da centravanti boa ma va anche in progressione. Bisogna dargli ancora un po' di tempo ma è un grosso calciatore. Non ho perplessità sulla sua importanza. Ci vuole un giocatore da 16-18 gol per vincere lo scudetto, ma se non li fa lui chi li fa? Dobbiamo aspettarlo.

Cosa mi ha detto Adl durante la gara? Fatemi stare quieto (ride, ndr). I colloqui sono privati. Abbiamo parlato un po' di tutto. Una cosa posso dirla. Ho mangiato nell'intervallo uno spaghetto al pomodoro fresco buonissimo. La ricetta l'aveva passata lui e i pomodori li aveva portati lui da Ischia. Lui mi invita sempre e io non vado praticamente mai perché mi stanco e preferisco guardare la partita in tv, ma quando lui insiste io ci vado. Lui ora si convincerà che porto fortuna e quindi insisterà tutte le domeniche".