"Rabiot? Var non può ingrandire immagini!", Cesari replica a Sabatini: "Può farlo e ci sono 24 telecamere!"

"Il Var non può ingrandire le immagini". Così Sandro Sabatini, giornalista, a Pressing, commentando il gol di Kostic: "Non può ingrandirle in nessuna partita e non solo in Inter-Juve". Pronta la risposta dell'ex arbitro Graziano Cesari: "Il Var può farlo, ha tutto, ha replay, tutto. Pensate che ci sono 24 caselle in ogni sala Var".