Rai, Bizzotto: "Il Napoli fa fatica con le piccole. Complimenti per l'acquisto di Demme"

Il giornalista Rai Stefano Bizzotto è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alle vicende di casa Napoli: "Parlerei di segnali positivi in Coppa Italia e Champions, quando invece ci sono avversari che non stuzzicano il Napoli fa fatica.

Demme? E' appena arrivato, figuriamoci quando sarà del tutto integrato. Non è molto appariscente, ma è fondamentale per ogni allenatore. Complimenti al Napoli per il suo acquisto

Motivazioni? Il Napoli in campionato è a 2 punti dal sesto posto. La Champions è difficile, c'è un sesto posto da conquistare".