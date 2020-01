Rai, Perillo: "Ieri si è visto un gruppo ed un'anima, Insigne ha un ruolo fondamentale!"

Antonello Perillo, giornalista de Tgr Campania, ha parlato delle ultime di casa Napoli ai microfoni di Radio Marte, per commentare la vittoria del Napoli contro la Lazio di Inzaghi: "Demme? Finalmente il Napoli ha trovato un punto di riferimento fondamentale a centrocampo, ha fisicità e la cazzimma che piace al presidente, si fa rispettare e seguire dai compagni. Ho avuto un'ottima impressione anche di Lobotka, non mi è sembrato un pesce fuor d'acqua. Mi sembrano davvero due buoni acquisti. Vittoria scaccia crisi? Io non mi sbilancio. Semrbava un Napoli sfilacciato ed un gruppo diviso, non so cosa sia successo, ma ieri si è visto un gruppo un'anima ed un capitano che ha un ruolo fondamentale".