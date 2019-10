Rai, Varriale duro: "Il rigore revocato al Napoli lo era molto più di tanti concessi!"

Enrico Varriale, direttore di Rai Sport, ha commentato su Twitter il pareggio di Ferrara tra Spal e Napoli: "Il pari del Napoli con la Spal è risultato giusto e un'occasione sprecata per la squadra di Ancelotti. Detto questo, sui falli di mano in area non si capisce più nulla. Quello revocato a Ferrara era molto piú rigore di tanti concessi".

Il pari di @sscnapoli con @spalferrara è risultato giusto e un'occasione sprecata per la squadra di @MrAncelotti.Detto questo, sui falli di mano in area non si capisce più nulla.Quello revocato a Ferrara era molto piú rigore di tanti concessi. Ne parliamo tra poco a #90minuto. — enrico varriale (@realvarriale) October 27, 2019