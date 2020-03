Rai, Varriale: "Impossibile riprendere allenamenti. Euro2020? Va rinviato"

Enrico Varriale, vicedirettore di Rai Sport, si è soffermato sull'ipotesi di slittamento degli Europei ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Spostare l'Europeo più avanti è l'unico modo per far terminare le competizioni in corso. Non è facile, qualora si potesse cominciare il 2 maggio a giocare di nuovo, a concludere tutto in due mesi. Il mondo del calcio sta mettendo in cantiere alcune idee. La cosa importante comunque è smetterla con gli allenamenti perché la salute va tutelata, quella dei calciatori come quella degli altri".