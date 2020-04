Rai, Varriale: "Unica ipotesi per concludere il campionato sono i playoff"

Enrico Varriale, vicedirettore di Rai Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di 'Radio Goal', trasmissione su Radio Kiss Kiss Napoli: "Da metà giugno fino al 2 agosto bisognerebbe giocare sempre di mercoledì e di domenica. Sarebbe una cosa complicata. La vera e unica possibile per completare il campionato sul campo, quindi, è quella dei playoff. Non sono la soluzione più giusta in assoluto, prima di tutto perché queste regole non si cambierebbero in corsa. Ma visto che quest'emergenza non si poteva prevedere, credo che giocare i playoff sia il male minore. Tre partite a settimana sono un rischio troppo grande".