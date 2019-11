Rai, Venerato "Questa squadra ad Anfield non ha speranze. Col Genk sarà la partita della vita"

Per commentare il pareggio tra Milan-Napoli a Radio Sportiva è intervenuto il giornalista Rai, Ciro Venerato: "Il pari rispecchia l'andamento del match, sono due squadre in crisi di identità. Il Napoli in condizioni normali dovrebbe essere nettamente superiore. Insigne poteva far meglio anche se Donnarumma è stato bravissimo. Il Napoli è in chiara crisi di identità neppure il gol gli ha dato la scossa.

Sanzioni di ADL? Lunedì arrivano le multe del collegio arbitrale poi potrebbe esserci una denuncia di De Laurentiis ai calciatori per danno d'immagine: i giocatori invece di preparare le gare di San Siro o Anfield parlano con i loro avvocati per difendersi dal loro presidente, una situazione paradossale.

Champions? Non vorrei che la stagione del Napoli sia già finita. Questa squadra ad Anfield non ha speranze eppure lo aveva battuto il Liverpool sintomo che non è un problema tecnico. Quella col Genk diventerà la partita della vita".