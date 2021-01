Rambaudi: "Bakayoko non deve essere appariscente, da regista manda fuori giri gli altri"

Roberto Rambaudi, presente negli studi de Il Bello del Calcio, ha commentato la partita disputata ieri dagli azzurri contro il Cagliari e le cose positive che si sono viste in campo: “Siccome è un campionato molto particolare si parla una volta di una squadra in crisi e in un’altra di Scudetto. Bisogna certamente dare continuità alle prestazioni. Parlando degli aspetti tecnico-tattici emersi nella gara di ieri, Fabiàn ha fatto molto bene: ha fame, voglia e qualità tecnica. Chi gli sta accanto poi, cioé Bakayoko, ha fatto quello che faceva nelle prime partite in azzurro: il lavoro sporco. Il franco-ivoriano non deve essere appariscente, deve giocare con uno o due tocchi al massimo e valorizzare i compagni e chi gli sta vicino. Ieri ha fatto proprio questo, quando cerca di fare il regista manda fuori giri gli altri. Bene anche Zielinski e Petagna. Grazie al centravanti il polacco trova maggiori spazi di inserimento che con Mertens, perché entrambi vanno incontro al pallone”.