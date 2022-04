Rambaudi: “Primo tempo del Napoli ottimo, non buttiamo tutta la partita nel cesso!"

"Ieri poi il Napoli è mancato a livello fisico ed è subentrata la paura di vincere la partita".

Roberto Rambaudi, ex calciatore della Lazio, ha parlato di Napoli-Roma nel corso de 'Il Bello del Calcio' su Canale 8: "Primo tempo del Napoli ottimo, ha dominato la Roma che non ha mai tirato in porta e non voleva giocare al calcio. Il Napoli non ha più la leggerezza di prima per dare il colpo del ko, ma ripeto nel primo tempo ha giocato bene. Poi nella ripresa la partita è cambiata dopo l’uscita di Lobotka. Mi ha deluso la prestazione nel secondo tempo, però sono più deluso per la gara contro la Fiorentina dove sono mancati il Napoli e Spalletti. In quella gara la squadra si è adattata ai viola, non ho mai visto una partita dove per 10 volte Koulibaly ha lanciato la palla per Osimhen. Ieri poi il Napoli è mancato a livello fisico ed è subentrata la paura di vincere la partita. Ripeto però il primo tempo è stato ottimo, ora non buttiamo tutta la partita del Napoli nel cesso!”